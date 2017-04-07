ТЮЗ Киселева приглашает на "Парад премьер"

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25 и 26 апреля XIII Творческая лаборатория «Четвертая высота. Саратов документальный» под руководством Олега Лоевского представит три эскиза спектаклей, поставленных молодыми режиссёрами. Накануне столетия первого в мире детского театра, который будет праздноваться в 2018 году, новый выпуск лаборатории решено было посвятить истории ТЮЗа Киселёва. Три молодых драматурга уже начали работу над документальными пьесами, скоро к их работе присоединятся режиссёры и артисты театра. В конце апреля они представят на суд зрителей эскизы трех спектаклей, основанных на воспоминаниях, интервью, архивных материалах о прошлом и настоящем Саратовского ТЮЗа. Подробная программа лаборатории в скором времени появится на сайте театра.Сразу после окончания лаборатории зрителей ждёт целый «парад премьер» — всего за несколько дней можно получить представление о премьерах, которые Саратовский ТЮЗ выпустил в этом сезоне. Утром 27 апреля театр приглашает в волшебный мир восточной сказки с итальянским колоритом — на спектакль по фьябе Карло Гоцци «Король-Олень» в постановке главного режиссёра Саратовского ТЮЗа Алексея Логачева. Вечером в этот же день, 27 апреля будет сыгран спектакль «#Выпускной» по драматургии победителя конкурса «Учитель года» Александра Демахина. Молодой режиссёр из Москвы Сергей Аронин создал трогательный и лиричный спектакль о прощании со школой, который будет интересен не только нынешним выпускникам, но и их родителям. Утром 28 апреля на суд юных зрителей будет всего в третий раз представлена недавняя премьера по пьесе Михала Вальчака «Последний папа».Открывать «парад» премьерных спектаклей будет самая громкая постановка сезона — феерия по избранным произведениям Николая Гоголя «Майская ночь». Билеты на показы этого спектакля в городе разлетаются буквально за неделю. По мнению портала «Афиша» такое захватывающее театральное действие стоит того, чтобы специально ради него приехать в Саратов. Кстати, на сайте ТЮЗа даже появился раздел «Туризм», который поможет гостям города спланировать поездку.Авторы спектакля Роман Феодори и Даниил Ахмедов из Красноярского ТЮЗа для работы над «Майской ночью» привлекли большую команду специалистов — двух хореографов, композитора, художника по свету. Вместе с артистами ТЮЗа Киселёва им удалось воссоздать на сцене магическую атмосферу фантастической гоголевской повести. Погрузиться в таинственный мир «Майской ночи» зрители смогут 26 апреля, а также 3 и 4 мая.До конца этого сезона у зрителей есть возможность познакомиться с дипломными спектаклями студентов Театрального института Саратовской консерватории имени Собинова. На Малой сцене в исполнении студентов 4 курса мастерской народного артиста РФ А.Г. Галко идёт чеховская «Чайка», а на Большой сцене — комедия американского драматурга Нила Саймона «Слухи». Режиссёр двух спектаклей — Артём Кузин, старший преподаватель кафедры мастерства актера, артист и режиссёр ТЮЗа Киселёва".