Директор Саратовского областного учебно-методического центра Наталья Пономарева рассказала о деятельности региона по выявлению одаренных детей:

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«Саратовская область – территория одаренных детей». С этого заявления Губернатора области Валерия Васильевича Радаева в нашем регионе началась новая эра деятельности по выявлению одаренных детей. Системное развитие этой работы началось с апреля 2012 года – момента создания Регионального центра поддержки одаренных детей. За пять лет работы Регионального центра около 19 тысяч талантливых детей получили профессиональную поддержку и адресные консультации специалистов.Губернатор знает и помогает решать наши материальные проблемы. В 2013 году новогодним подарком для Регионального центра одаренных детей стал новый немецкий рояль. На новый 2017 год Валерий Васильевич подарил профессиональный рояль юным талантам из Энгельсской школы искусств №5. Забота и внимание в его работе - и к отдельным одаренным детям. Талантливому баянисту Дмитрию Жукову – ребенку из многодетной семьи, в 2014 году Валерий Васильевич подарил новый баян. А нашей прославленной саксофонистке Соне Тюриной - саксофон, с которым она победила на Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица». В своих поездках по районам области Губернатор посещает наши школы искусств и помогает детям из глубинки продемонстрировать свои таланты на площадке Регионального центра одаренных детей. Именно так родилась и воплотилась в жизнь его идея организации выставки юных мастеров из Новоузенска, которая с большим успехом открылась в феврале текущего года.Методика выявления одаренных детей в Саратовской области получила новый виток развития в связи с открытием Детского театрально-концертного учреждения в декабре 2016 года. Благодаря инициативе губернатора возродить для детей здание старого ТЮЗа, у молодых талантов появились новая концертная площадка и помещения для занятий хореографическим, вокальным, театральным искусством.28 февраля текущего года дан старт новому масштабному проекту «Новые имена Губернии» под патронатом губернатора области. Более 25 тысяч детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет, обучающихся в более 80 детских школах искусств и музыкальных школах Саратовской области, станут его участниками. Жюри отсматривает юных талантов в каждом муниципальном районе. Новая инициатива губернатора дает возможность одаренным детям и молодежи продемонстрировать свои таланты и получить профессиональную и художественную поддержку от ведущих педагогов и мастеров искусств. В октябре лучшие исполнители и их преподаватели соберутся в Саратове и станут участниками Творческой школы - финального мероприятия конкурса. Мы с благодарностью и признательностью за внимание покажем Валерию Васильевичу все наши таланты!"