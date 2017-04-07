В Саратове пройдёт фестиваль "Между прошлым и будущим"

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Название очень точно выражает основную миссию творчества, искусства и образования, символизируя неразрывную связь времён.Немного предыстории. В начале 2016-2017 учебного года был заключён договор о совместной творческой работе между двумя вузами. Он был подписан ректором СГК А.Г. Занориным и ректором МГИМ А.И. Щербаковой. Договор представляется принципиально важным, поскольку творческое взаимодействие, творческие контакты, творческая деятельность – это те движущие силы, благодаря которым развивается современное общество, современное искусство и современное образование.Одним из наиболее ярких событий в рамках сотрудничества двух вузов должен стать фестиваль «На пересечении прошлого и будущего». Для МГИМ это уже третий фестиваль, который впервые был проведён в год 80-летнего юбилея Шнитке. Программа первого фестиваля была полностью составлена из музыки Шнитке. В дальнейшем концепция фестиваля трансформировалась. Теперь этот фестиваль проходит «под знаком Шнитке». В центре внимания организаторов – композиторы ХХ – ХХI веков и их музыка. Программы концертов выстраиваются «от Шнитке», связаны с его творчеством, его кумирами, современниками, единомышленниками и последователями. В этом году в фестивале впервые примет участие Саратовская консерватория. Концерты пройдут в центральных залах Москвы и Саратова: концертных залах МГИМ им Шнитке, Московского Дома композиторов, РАМ им. Гнесиных, Московского международного Дома Музыки, Саратовской консерватории.Программа апрельского фестиваля в нашем вузе создавалась весьма активно, желание принять в нём участие высказали многие талантливые музыканты и творческие коллективы. Программа широко обсуждалась, корректировалась и, наконец, обрела окончательный вид.Представим саратовскую часть фестиваля. В основную концертную программу вошли открытие фестиваля, вечера камерной, фортепианной, духовой музыки и концерт «Грани современности».Впечатляет открытие фестиваля, которое пройдёт в Саратове 17 апреля. В концерте в Большом зале консерватории выступят Губернский Театр Хоровой Музыки под руководством засл. деят. искусств РФ Л.А. Лицовой, Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии под руководством А.Г. Занорина, струнная группа симфонического оркестра СГК под руководством засл. арт. РФ С.И. Нестерова, симфонический оркестр МГИМ им. А.Г. Шнитке под руководством засл. арт. РФ И.Ю. Громова.18 апреля в Театральном зале пройдет концерт гостей фестиваля – лауреатов международных конкурсов Александра Островского (скрипка), Бренно Амброзини (фортепиано) и Московского камерного Шнитке-оркестра под руководством И.Ю. Громова.20 апреля в БЗК состоится концерт камерной музыки, программа которого составлена из сочинений А. Шнитке и Д. Шостаковича. С комментариями к программе выступит кандидат искусствоведения С.В. Волошко.Немало интересного ждет слушателей и 21 апреля в БЗК. В это вечер пройдет концерт камерной и фортепианной музыки кафедры специального фортепиано. Ожидаются премьеры некоторых сочинений, а также театрализованное действие «Пять афоризмов А. Шнитке в диалоге с поэзией И. Бродского: “Fin de Siecle”». Концертная программа будет сопровождаться комментариями искусствоведов.23 апреля в БЗК прозвучит музыка для духовых и ударных инструментов Э. Денисова, С. Слонимского, Г. Комракова, В. Артемова и А. Шнитке.25 апреля в БЗК выступит Театр Новой музыки под руководством В. Орлова. Программа «Грани современности» включает в себя современные сочинения зарубежных композиторов: С. Райха, Ф. Гласса, А. Тимофеева и А. Альтера (США), Б. Бдил (Израиль). Во втором отделении прозвучат произведения саратовских композиторов: И. Субботина, В. Орлова, В. Игонина, В. Шишпанова, А. Вишняковой, А. Малкандуева. Слушатели вновь услышат сочинения молодых композиторов, ставших победителями XI Всероссийского Открытого конкурса молодых композиторов имени А.Г. Шнитке, который проходил в СГК в ноябре 2016. Слушатели апрельского концерта познакомятся с интересными музыкальными сочинениями, принадлежащих как известным композиторам, так и молодым талантливым авторам, чей творческий путь только начинается.Помимо концертов, в дни фестиваля слушателей ждет интересная просветительская программа. Так, 19 апреля в Малом зале пройдут два мероприятия. В дневное время состоится заседание Философского клуба СГК «Художник в современном мире», а в вечернее время будет представлена программа «Немецкие и русские песни родины Альфреда Шнитке», в котором примут участие ансамбли кафедры народного пения и этномузыкологии, а со вступительным словом выступит доктор искусствоведения, профессор, Лауреат премии Д.С. Лихачёва, заведующий кафедрой народного пения и этномузыкологии СГК А.С. Ярешко. В программе концерта будут представлены немецкие песни и русский фольклор Саратовского Поволжья.С 1763 по 1772 год из земель Германии в Саратовское Поволжье поселились 26 тысяч немецких переселенцев. Проживая в течение почти двух столетий, немцы сохранили своё вероисповедание, жизненный уклад, язык, обычаи, фольклор. Самобытная народная культура сохраняла в замкнутой среде то, что даже в Германии было утрачено. Город Покровск (с 1931 г. – Энгельс) был с 1924 года провозглашен столицей немцев Поволжья.В 1934 в Покровске родился и жил в течение 12 лет (по 1946 год) Альфред Шнитке, который органично впитывал впечатления от окружающего мира, в том числе и народную немецкую песенную культуру.После депортации немцев в 1941 году г. Энгельс быстро преображался в российское заволжское поселение с типично провинциальным городским и крестьянским бытом. Таким образом, в детских впечатлениях будущего композитора отразились два аутентичных пласта немецкой и русской народной культуры. В дальнейшем творческом процессе это выразилось в обращении композитора к бытовым жанровым пластам: песенным, романсовым, частушечным, гармошечным наигрышам и т.п.21 апреля в 13 часов в Театральном зале пройдет кинолекторий «Музыка Альфреда Шнитке как жанрообразующий элемент фильма: от мелодрамы к мистерии». Ведущий кинолектория – Артем Зорин, доктор филологических наук, профессор Театрального института СГК, Института филологии и журналистики СГУ, член Гильдии киноведов и кинокритиков России.Музыка Альфреда Шнитке к фильмам – уникальное явление в мировой кинематографии. В музыке Шнитке зашифрован особый культурный код ХХ века. В его кинопартитурах интимный лиризм сочетается с гротесковыми и апокалиптическими мотивами, а классическая полифония – с бравурным военным маршем. Партитуры композитора позволяют в контурах мелодрамы увидеть высокую исповедь («Фантазии Фарятьева»), в военно-патриотическом фильме – мистерию («Восхождение»), в волшебной сказке – мистический хоррор («Сказка странствий»), в историческом лубке – экзистенциальную драму («Сказ о том, как царь Петр Арапа женил»).Два мероприятия в МЗК планируются 25 апреля. В дневное время состоится заседание Литературной гостиной «Слово и дух», которое будет посвящено обращению А.Г. Шнитке к особому феномену в истории христианской духовной музыки – «Покаянным стихам». Там же произойдет знакомство с ансамблем древнерусского певческого искусства под руководством доцента, кандидата искусствоведения А.Г. Хачаянц. Позднее, в 17 часов будет проведена презентация новой книги доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля науки и образования, профессора А.И. Демченко «Два гения с берегов Волги: Альфред Шнитке и Елена Гохман». Издание снабжено аудио-приложением с полным или частичным воспроизведением наиболее показательных музыкальных сочинений обоих композиторов.В дни фестиваля 22 апреля в БЗК пройдет юбилейный концерт Музыкально-эстетического лицея, который отмечает 25-летие. В нём примут участие выпускники разных лет, учащиеся и коллективы лицея, муниципальный камерный оркестр Энгельса под управлением М. Мясникова.Не менее насыщенной будет московская программа, но о ней мы расскажем позднее.Фестиваль «На пересечении прошлого и будущего» обещает стать значительным событием культурной жизни не только Москвы и Саратова, но России в целом. В программах представлены разные имена – разные поколения композиторов, а ведь каждый музыкант понимает, насколько важно, чтобы не прерывался творческий диалог, не исчезала «времен связующая нить». В фестивальных концертах известные мастера встречаются с молодыми музыкантами – композиторами и исполнителями. И, наконец, фестиваль ярко отражает идею просвещения, значимость которой никогда не подвергалась сомнению.