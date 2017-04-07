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В Пугачевском районе подросток совершил убийство

Новости / ЧП


Собранные Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю Пугачевского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее сообщалось, что ночью 23 декабря 2016 года в частном доме в одном из населенных пунктов Пугачевского района обнаружено тело 53-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориального подразделения СК и отдела полиции установлено лицо, причастное к совершению противоправных деяний в отношении потерпевшего – им оказался 17-летний житель Пугачевского района.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 22 на 23 декабря 2016 года подросток распивал спиртные напитки в доме у своего знакомого, где также находился потерпевший. Во время застолья последний стал оскорблять находившуюся в компании женщину. Заступившись за гостью, 17-летний молодой человек нанес мужчине множественные удары по голове и туловищу руками, ногами, табуретом, лопатой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия несовершеннолетний злоумышленник признал вину в инкриминируемом ему деянии.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.