В Пугачевском районе подросток совершил убийство

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Ранее сообщалось, что ночью 23 декабря 2016 года в частном доме в одном из населенных пунктов Пугачевского района обнаружено тело 53-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориального подразделения СК и отдела полиции установлено лицо, причастное к совершению противоправных деяний в отношении потерпевшего – им оказался 17-летний житель Пугачевского района.Следствием и судом установлено, что в ночь с 22 на 23 декабря 2016 года подросток распивал спиртные напитки в доме у своего знакомого, где также находился потерпевший. Во время застолья последний стал оскорблять находившуюся в компании женщину. Заступившись за гостью, 17-летний молодой человек нанес мужчине множественные удары по голове и туловищу руками, ногами, табуретом, лопатой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.В ходе следствия несовершеннолетний злоумышленник признал вину в инкриминируемом ему деянии.Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.