Евгений Миронов представит в Саратове фильм "Время первых"

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Решение представить ленту, основанную на реальной истории космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова, на малой родине лично принял артист в конце съемок.По словам Миронова, отечественные блокбастеры на космическую тему – это «событие государственного масштаба».«12 апреля мы очень хотим устроить праздник космонавтики во всем мире. Одновременно в разных городах и странах будет показан наш фильм для работников всей космической отрасли. Еще я обязательно поеду 7 апреля в Саратов, на том месте, где приземлился Гагарин, я представлю наш фильм. Кроме того, мы отправимся в Ростов-на-Дону, Казань, Самару, всего у нас шесть городов», - рассказал Евгений Миронов.Для подготовки к съемкам народный артист России беседовал с современными космонавтами, читал литературу, изучал подлинную кинохронику и аудиозаписи о тех событиях, а также вместе с коллегой Константином Хабенским проходил всевозможные тренировки для более глубокого погружения в атмосферу фильма и вхождения в роль. Кроме того, консультантом на съемках выступал сам Алексей Архипович Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос. Он и одобрил картину по итогам.Евгению Миронову было очень интересно сниматься в блокбастере, основанном на реальных событиях, в котором нет ни капли вымысла. Кроме того, артист волнуется перед премьерой в Саратове, так как чувствует дополнительную ответственность перед земляками. Стоит отметить, что показ фильма «Время первых» для российских космонавтов состоится в праздничный день, 12 апреля, в Кремлевском дворце.Перед премьерным показом Миронов проведет небольшую пресс-конференцию, где ответит на вопросы журналистов и зрителей. Он также расскажет о «Времени первых» непосредственно в зале за несколько минут до показа. Предварительное время сбора для СМИ – 17.00 в холле кинотеатра СИНЕМА ПАРК Тау ГалереяДалее в 19:00 - творческая встреча, автограф и фотосессия. 19:40 - премьерный показ драмы «Время первых».