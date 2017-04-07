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Евгений Миронов представит в Саратове фильм "Время первых"

Новости / Культура


7 апреля в кинотеатре «Синема Парк» (Тау Галерея) состоится звездный премьерный показ драмы «Время первых». Картину презентует исполнитель главной роли, наш земляк, народный артист России Евгений Миронов.

Решение представить ленту, основанную на реальной истории космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова, на малой родине лично принял артист в конце съемок.

По словам Миронова, отечественные блокбастеры на космическую тему – это «событие государственного масштаба».

«12 апреля мы очень хотим устроить праздник космонавтики во всем мире. Одновременно в разных городах и странах будет показан наш фильм для работников всей космической отрасли. Еще я обязательно поеду 7 апреля в Саратов, на том месте, где приземлился Гагарин, я представлю наш фильм. Кроме того, мы отправимся в Ростов-на-Дону, Казань, Самару, всего у нас шесть городов», - рассказал Евгений Миронов.

Для подготовки к съемкам народный артист России беседовал с современными космонавтами, читал литературу, изучал подлинную кинохронику и аудиозаписи о тех событиях, а также вместе с коллегой Константином Хабенским проходил всевозможные тренировки для более глубокого погружения в атмосферу фильма и вхождения в роль. Кроме того, консультантом на съемках выступал сам Алексей Архипович Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос. Он и одобрил картину по итогам.

Евгению Миронову было очень интересно сниматься в блокбастере, основанном на реальных событиях, в котором нет ни капли вымысла. Кроме того, артист волнуется перед премьерой в Саратове, так как чувствует дополнительную ответственность перед земляками. Стоит отметить, что показ фильма «Время первых» для российских космонавтов состоится в праздничный день, 12 апреля, в Кремлевском дворце.

Перед премьерным показом Миронов проведет небольшую пресс-конференцию, где ответит на вопросы журналистов и зрителей. Он также расскажет о «Времени первых» непосредственно в зале за несколько минут до показа. Предварительное время сбора для СМИ – 17.00 в холле кинотеатра СИНЕМА ПАРК Тау Галерея

Далее в 19:00 - творческая встреча, автограф и фотосессия. 19:40 - премьерный показ драмы «Время первых».