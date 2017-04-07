Комитет охотничьего хозяйства предложил объединить усилия по охране рыбных ресурсов

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В ходе совещания обсуждались совместные действия, направленные на охрану водных биоресурсов, а также борьбу с браконьерством на воде.В соответствии с Правилами рыболовства, установленными для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, на водных объектах рыбохозяйственного значения Саратовской области с 20 апреля начнет действовать весенний нерестовый запрет. С 25 апреля по 25 июня нерестовый запрет установлен на реках Большой Узень и Малый Узень, с 20 апреля по 25 июня - на прочих водных объектах рыбохозяйственного назначения.В ближайшее время будет разработано совместное с ГУ МВД России по Саратовской области, комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области и отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Саратовской области Волго – Каспийского территориального управления Росрыболовства соглашение о действиях, направленных на пресечение фактов браконьерства на водоемах Саратовской области.Кроме этого, до наступления нерестового запрета, будут проведены рейды по соблюдению правил рыболовства и запретов на ловлю раков.