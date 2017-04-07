Пугачевская школьница стала лауреатом Всероссийского конкурса «Ученик года – 2017»
С 27 марта по 1 апреля в Ульяновске проходил финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2017».
В межрегиональном этапе конкурса приняли участие школьники 9-11 классов из 26 регионов Российской Федерации.
Ребята выступали в следующих направлениях: «Экологический кодекс жителя Земли», «Я - лидер», «Широка страна моя родная...», «Открытая дискуссия».
Саратовскую область представляла ученица школы № 13 г. Пугачева Анна Устинова. Она стала лауреатом финального этапа конкурса.