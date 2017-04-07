7 апреля 2017 06:56 ПЯТНИЦА
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17:26 | 06 апреля
В Саратове пройдёт фестиваль "Между прошлым и будущим"
17:00 | 06 апреля
Директор Саратовского областного учебно-методического центра Наталья Пономарева рассказала о деятельности региона по выявлению одаренных детей
15:21 | 06 апреля
В Пугачевском районе подросток совершил убийство
14:30 | 06 апреля
Евгений Миронов представит в Саратове фильм "Время первых"
13:00 | 06 апреля
Комитет охотничьего хозяйства предложил объединить усилия по охране рыбных ресурсов
12:02 | 06 апреля
Пугачевская школьница стала лауреатом Всероссийского конкурса «Ученик года – 2017»
11:08 | 06 апреля
В Саратове прошёл концерт памяти Олега Шведова
10:35 | 06 апреля
В Саратове состоится «Вербное воскресенье в Доме Павла Кузнецова»
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19:00 | 05 апреля
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Пугачевская школьница стала лауреатом Всероссийского конкурса «Ученик года – 2017»

Новости


С 27 марта по 1 апреля в Ульяновске проходил финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2017».

В межрегиональном этапе конкурса приняли участие школьники 9-11 классов из 26 регионов Российской Федерации.

Ребята выступали в следующих направлениях: «Экологический кодекс жителя Земли», «Я - лидер», «Широка страна моя родная...», «Открытая дискуссия».

Саратовскую область представляла ученица школы № 13 г. Пугачева Анна Устинова. Она стала лауреатом финального этапа конкурса.