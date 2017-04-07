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В Саратове прошёл концерт памяти Олега Шведова

Новости / Культура


В МУК «Городской дом культуры национального творчества» состоялся концерт памяти Заслуженного работника культуры РФ Олега Петровича Шведова, внёсшего большой вклад в развитие и пропаганду культурных традиций Саратова.

Вечер памяти начался с церемонии возложения цветов к мемориальной доске Олега Петровича Шведова, создателя Городского центра национальных культур.
В Большом зале дома культуры гостей встречал ансамбль джазовой музыки «Саратов-бэнд».

На концерте, коллеги и друзья Олега Петровича вспоминали его, как высокого профессионала, ответственного и надежного друга, человека с добрым сердцем и открытой душой.

Олег Петрович был руководителем ведомственных клубов Гипропромсельстроя, Государственного подшипникового завода. С 90-х годов занимал должности руководителей муниципальных учреждений культуры. Огромной заслугой Олега Петровича стало создание Городского центра национальных культур. В этот период были налажены творческие связи и сотрудничество с национальными общественными организациями Саратова, мастерами декоративно-прикладного творчества.

Олег Петрович внес большой вклад в развитие самодеятельного творчества. По его инициативе впервые на профессиональной основе были созданы известные сегодня коллективы: ансамбль народного танца «Варенька», ансамбль народных инструментов «Лель», ансамбль народной песни «Благодать».