Министерство культуры обнародовало программу празднования Дня космонавтики

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На территории мемориального комплекса «Место приземления первого космонавта в мире Юрия Алексеевича Гагарина» 12 апреля 2017 года состоится торжественный митинг-концерт «Притяжение земли саратовской». Мероприятие состоит из 4-х блоков: пролога – показательного выступления роты Почетного караула Саратовского военного Краснознаменного института войск национальной гвардии России; протокольной части – выступлений официальных лиц, летчиков-космонавтов, деятелей аэрокосмической отрасли, почетных гостей и праздничной программы и церемонии возложения цветов к стеле-монументу Гагарину и к стеле с барельефами Циолковского и Королёва.В программе примут участие лучшие творческие коллективы и исполнители из Вольского, Краснокутского, Энгельсского районов, а также курсанты Вольского военного института материального обеспечения и Краснокутского лётного училища гражданской авиации филиала Ульяновского института гражданской авиации им.главного маршала авиации Бугаева.Состоится показ тематического видеоматериала, отрывка из фильма «Время первых» и видеоролика с участием народного артиста РФ Е.В.Миронова.Завершится митинг традиционным возложением цветов первому космонавту Земли Юрию Алексеевичу Гагарину и основателям космонавтики - русскому ученому Константину Эдуардовичу Циолковскому и генеральному конструктору ракеты «Восток» Сергею Павловичу Королеву.По окончании церемонии возложения состоится праздничный тематический концерт лауреата Всероссийских конкурсов эстрадной группы «Астория» для жителей области.Репетиции коллективов, принимающих участие в концертной программе, пройдут 10 апреля в 11.00 и 12 апреля до начала мероприятия с 8.00 до 10.00.