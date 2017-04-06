В Саратове вспомнят творчество Пушкина
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на очередную встречу в "Провинциальном салоне».
По информации организаторов, концерт "Не бывает напрасным прекрасное" посвящен 180-летию памяти А.С.Пушкина. В программе примут участие студенты театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, которые прочтут стихотворения А.С.Пушкина. Арии и романсы русских и зарубежных композиторов исполнят солисты Саратовского академического театра оперы и балета.
Мероприятие пройдет завтра в 16.00.
Фото http://to-world-travel.ru