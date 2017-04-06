Во Дворце бракосочетаний чествовали "бриллиантовых" юбиляров

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По информации Волжской администрации, виновников торжества пришли поздравить родственники, друзья, коллеги, ученики. От имени главы администрации и районного Совета ветеранов юбилярам вручили цветы, поздравительный адрес и памятный подарок.В ходе праздника вспоминали трудовые заслуги супругов Гусаровых. Сергей Сергеевич – инженер по образованию, вся его трудовая деятельность связана с предприятием ОАО «СЭПО». Он прошел путь от электрослесаря до заместителя генерального директора Саратовского электроагрегатного производственного объединения. Награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени.Евгения Николаевна – учитель филологии по образованию. Ее стаж работы в школе составляет более 20 лет. Прошла путь от пионервожатой до директора школы, а затем до заведующего районным отделом образования. Много лет работала заместителем главы исполкома Волжского района. Награждена знаками «Отличник народного просвещения РФ», «Почетный донор России». В настоящее время является председателем первичной ветеранской организации работников администрации Волжского района.Супруги поставили свои подписи в «Почетной книге юбиляров и гостей Дворца бракосочетаний г.Саратова», им вручили Юбилейное свидетельство о заключении брака.