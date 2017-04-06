В кинотеатре и на рынке отключено тепло
Ограничение введено из-за долгов.
По информации пресс-службы Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», в число злостных неплательщиков попал кинотеатр «Пионер». Его долг перед энергетиками составил более 408 тысяч рублей. На предложения специалистов энергокомпании об урегулировании задолженности не последовало реакции, поэтому в учреждении отключено тепло.
Также ограничительные меры применены к ООО «Славянский рынок», долг которого составляет более 133 тысяч рублей. Еще один неплательщик - предприниматель Ломакин - с задолженностью более 132 тысяч рублей также числится в списке «холодного» ограничения.
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