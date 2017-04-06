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В Заводском районе временно закрывается железнодорожный переезд

Новости
В Заводском районе временно закрывается железнодорожный переезд


Там будет проводиться ремонт.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, завтра с 21:00 6 апреля до 06:00 пятницы будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка).

Объезд возможен через путепровод по ул. Тульской в Заводском районе.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Фото http://www.vologdapost.ru