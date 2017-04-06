В Заводском районе временно закрывается железнодорожный переезд
Там будет проводиться ремонт.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, завтра с 21:00 6 апреля до 06:00 пятницы будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка).
Объезд возможен через путепровод по ул. Тульской в Заводском районе.
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Фото http://www.vologdapost.ru