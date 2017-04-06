Задержан подозреваемый в разбойном нападении на ломбард

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, преступление было совершено в вечернее время. Злоумышленник в маске, угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, похитил с прилавка заведения лоток с 5 золотыми перстнями. После этого он скрылся.Полицейским удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого и задержать его. При помощи служебно-розыскной собаки в одном из подъездов была обнаружена маска, которую использовал налетчик, а также лоток, в котором ранее хранились похищенные золотые украшения.Злоумышленник был задержан при попытке сбыта золотых перстней. Кроме того, у него был изъят игрушечный пластмассовый пистолет, который использовался в качестве средства устрашения в момент нападения на ломбард.20-летний задержанный пояснил, что испытывал материальные трудности. Около двух месяцев назад он вернулся из армии, но так и не смог устроиться на работу. На преступление его "вдохновила" новость о налете ювелирный магазин, которую он увидел по телевизору.По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.