Раскрыто заказное убийство на Степана Разина
Пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.
Тело погибшего было обнаружено 26 марта утром неподалеку от делового центра "Навигатор". Колото-резаные ранения шеи свидетельствовали о насильственном характере смерти.
Уже вскоре сотрудниками регионального управления СКР и уголовного розыска полиции установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления пятерых местных жителей, каждому из которых отводилась определенная роль в совершении убийства. Их задержание осуществлялось 31 марта при содействии сотрудников ОМОН Национальной гвардии.
В настоящее время всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
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