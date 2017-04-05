Двое пешеходов попали под колеса транспортных средств
Оба пострадавших госпитализированы.
По информации ГИБДД города, вчера в 8:20 на Чернышевского 12-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте. В результате он был сбит автобусом, следующим по маршруту №105. Ребенка, получившего травмы, доставили в больницу.
Второе ДТП произошло около пяти часов вечера в Заводском районе на улице Лесопарковая. 56-летний мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости и попал под колеса "семерки". Пешеход также госпитализирован.
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