Стартовал российский проект оказания моментальной помощи Telepsiholog.ru
Российский проект оказания моментальной онлайн-помощи Telepsiholog.ru запустила в интернете компания «Телетехнологии». Консультации на расстоянии проводят психологи-профессионалы, в числе которых кандидаты и доктора наук. Они готовы побеседовать с клиентом в течение не менее 30 минут. Желающим получить совет психолога достаточно на сайте сервиса активировать кнопку «Начать консультацию» и дождаться соединения со специалистом.
Как рассказала куратор сервиса, врач-психиатр, к.м.н. Наталья Захарова, Telepsiholog.ru имеет определенные преимущества по сравнению с обращением за помощью в обычную клинику. Современные технологии позволяют быстро связаться с нужным специалистом высокой квалификации и получить необходимый совет. Теперь нет необходимости откладывать проблему на потом, позаботиться о своем душевном спокойствии можно сразу.
Гендиректор ООО «Телетехнологии» Елена Кожина заметила: миссия сервиса – оказать квалифицированную психологическую поддержку клиенту. И сервис выполняет задачу, улучшая психологическое состояние людей, и повышает качество их жизни.