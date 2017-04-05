В четырех домах в Волжском районе отключена вода
Без необходимого удобства остались более 1500 жителей.
Как сообщили в Волжской администрации, сегодня с 09.00 в связи с заменой центральной канализации будет отключена подача холодного водоснабжения в четыре шестнадцатиэтажных жилых дома по адресам: 3-й проезд Муленкова, д. №№ 2, 4, 6, 8.
Объекты социальной сферы и котельные в зоне отключения отсутствуют.
Аварийно-ремонтные работы будет проводить бригада УК «Стимул». Работы планируется завершить до 13.00 час.
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