Саратовчанке предъявлено обвинение в убийстве мужа
Тело 34-летнего погибшего было обнаружено 24 марта вечером в собственной квартире на улице Зеленой.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в тот роковой день между супругами после распития спиртного произошел конфликт. Его причиной послужило то, что мужчина якобы воспользовался сотовым телефоном своей супруги. В ходе ссоры женщина ударила его ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а злоумышленница была задержана сотрудниками Национальной гвардии.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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