Жители Духовницкого района получили компенсацию за уничтоженных из-за АЧС свиней
Компенсация выплачена в полном объеме в соответствии с весом отчужденных животных.
По информации управления ветеринарии правительства области, денежная выплата в размере 5 миллионов 254 тысяч рублей направлена жителям Духовницкого района, личные подсобные хозяйства которых пострадали от африканской чумы свиней в текущем году.
Размер выплаты определен на основании официальных данных Саратовстата о стоимости свиней в живом весе.
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