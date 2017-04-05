Самарский филиал компании «Бобров» начал успешную деятельность
Компания «Бобров» сообщила об открытии своего подразделения в Самаре. Филиал уже успешно решает сложные задачи, демонстрируя уверенные позиции компании, которая активно расширяет рынки сбыта и укрепляет свое влияние не только в Поволжье, но и на всем российском рынке.
Известно, что компания «Бобров» очень внимательно относится к партнерам и клиентам, создавая для них максимально комфортные условия для сотрудничества. Самарский филиал – не исключение. На вместительных складах филиала находится полный товарный ассортимент, есть собственный транспорт, что существенно снижает затраты на хранение и доставку продукции. В подразделении «Боброва» в Самаре работают опытные специалисты, умеющие взаимодействовать с клиентами на высоком уровне коммуникации.
В филиале, как и во всей компании, реализуется отличная маркетинговая поддержка партнеров, выстроена грамотная логистика и предлагается хороший сервис, соответствующий самым высоким стандартам. Все это говорит о перспективном и прочном присутствии компании «Бобров» на Средней Волге.