В Детском парке состоялась экологическая акция «День добрых дел»
Мероприятие проводилось с целью формирования экологической культуры населения, бережного отношения к природе, создания комфортной среды.
В акции приняли участие представители Саратовской региональной общественной благотворительной организации «Биосфера» и молодежной организации «Гилель». В ходе мероприятия активисты провели весенние подготовительные и уборочные работы. В частности, очистили территорию дендрария, подготовили почву розария и покрасили ограждение вольеров.
По информации администрации Фрунзенского района, необычный дендрарий, расположенный в Детском парке, с наступлением сезона представит свою коллекцию растений. На его территории, площадью около 1 га, можно увидеть более 60 видов древесных и кустарниковых пород. Некоторые экзотические растения не только цветут, но и плодоносят.