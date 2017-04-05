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В Детском парке состоялась экологическая акция «День добрых дел»
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В Детском парке состоялась экологическая акция «День добрых дел»

Новости
В Детском парке состоялась экологическая акция «День добрых дел»


Мероприятие проводилось с целью формирования экологической культуры населения, бережного отношения к природе, создания комфортной среды.

В акции приняли участие представители Саратовской региональной общественной благотворительной организации «Биосфера» и молодежной организации «Гилель». В ходе мероприятия активисты провели весенние подготовительные и уборочные работы. В частности, очистили территорию дендрария, подготовили почву розария и покрасили ограждение вольеров.

По информации администрации Фрунзенского района, необычный дендрарий, расположенный в Детском парке, с наступлением сезона представит свою коллекцию растений. На его территории, площадью около 1 га, можно увидеть более 60 видов древесных и кустарниковых пород. Некоторые экзотические растения не только цветут, но и плодоносят.