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В День космонавтики до места приземления Гагарина будут ходить автобусы

Новости
В День космонавтики до места приземления Гагарина будут ходить автобусы


Работа транспорта на историческое место будет также организована 8 и 9 апреля.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, 8-9 апреля на месте приземления пройдет рок-фестиваля «Притяжение Земли», посвященный празднованию 56-летия первого полета человека в космос. В эти дни будет организовано движение общественного транспорта по маршруту «Ярмарка – Мясокомбинат – место приземления Ю.А. Гагарина» (до Стелы) с 9 до 16 часов.

12 апреля общественный транспорт также будет работать по маршруту «Ярмарка – Мясокомбинат – место приземления Ю.А. Гагарина» с 8.30 до 16.00.

Отправление транспортных средств от мест посадки пассажиров в указанные дни будет осуществляться по мере их наполняемости. Стоимость проезда до места приземления Ю.А. Гагарина от остановки «Ярмарка» – 60 рублей, от остановки «Мясокомбинат» – 50 рублей.