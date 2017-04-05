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Летом для школьников сохранится льготный проезд в поездах

Новости
Летом для школьников сохранится льготный проезд в поездах


ОАО "РЖД" приняло решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа за счет собственных средств.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий "Скорый" и "Пассажирский", в вагонах 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.

Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях с 10 до 17 лет. При оформлении билетов достаточно будет предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка (или сведения о документах, удостоверяющих личность).

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную копию свидетельства о рождении для детей до 14 лет), на основании которого оформлен проездной документ. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже второй год школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.

Льготные проездные документы на поезда дальнего следования круглогодично также можно приобрести для детей в возрасте до 5 лет – бесплатно (без занятия отдельного места) и от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от полного (взрослого тарифа).

Фото http://ubr.ua