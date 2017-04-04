В Саратове прозвучит сигнал "Внимание всем!"
Сегодня, 4 апреля, с 15 часов до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, с целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала "Внимание всем!". После их выключения по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.
В управлении призывают население в период проведения технической проверки средств оповещения соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение.
Фото http://www.izvestiaur.ru