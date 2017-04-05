В Саратовской области начался пожароопасный сезон
Жителей призывают к осторожности.
По информации министерства природных ресурсов и экологии области, в связи с нарастанием положительных температур, схода снегового покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова в лесах на территории Саратовской начинается пожароопасный сезон. В связи с этим наступает обязательное исполнение требований правил пожарной безопасности в лесах как для физических, так и юридических лиц, а также соблюдение правил пожарной безопасности вблизи границ лесного фонда.
Министерством природных ресурсов и экологии области обеспечивается особый контроль за работой региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, ведением мониторинга пожарной опасности в лесах, своевременным обнаружением и тушением лесных пожаров на землях лесного фонда.
Фото http://gtrk-saratov.ru