7 апреля стартует продажа льготных проездных на май
На апрель продано более более 162 тысяч единых социальных билетов.
По информации министерства социального развития области, в Саратове действуют 107 пунктов продажи единых социальных проездных билетов. В них в достаточном количестве имеются проездные билеты всех видов.
В настоящее время завершилась реализация проездных на апрель Федеральным льготникам продано более 16,5 тысяч билетов, региональным – 112, обучающимся – 24 тысячи билетов.
Продажа билетов на май стартует с 7 апреля и продлиться до 2 мая.
- Изменение сроков реализации проездных билетов было введено для удобства граждан и по многочисленным просьбам, - пояснили в министерстве. - Билеты можно приобрести с 7 числа месяца, предшествующего месяцу действия проездного билета, по 2 число месяца действия билета.