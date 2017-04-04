На дорогах Саратова задержали 7 автовладельцев "под градусом"

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По информации отделения пропаганды ГИБДД, ежедневно в мероприятии было задействовано свыше 40 инспекторов ДПС и 10 дружинников «Дорожный патруль». За время рейда ими проверено свыше150 транспортных средств.Всего задержано 7 водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, из которых 6 человек от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказались, 1 нетрезвый водитель на момент задержания, оказался уже лишенным права управления транспортными средствами.В отношении водителя повторно севшего за руль в алкогольном опьянении, возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Фото http://kubantv.ru