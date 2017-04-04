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Вячеслав Кантор и ряд экспертов по ядерной безопасности презентовали совместную книгу

Новости
Вячеслав Кантор и ряд экспертов по ядерной безопасности презентовали совместную книгу

Эксперты Международного Люксембургского форума под руководством Вячеслава Кантора и представители фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» обнародовали результаты совместной работы - книгу «Предотвращение кризиса в контроле над ядерными вооружениями и катастрофический терроризм», посвящённую самым актуальным проблемам сферы ядерной безопасности.

23 марта 2017 года в Вашингтоне (округ Колумбия, США) прошла презентация совместной книги Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы и фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» (“Nuclear Threat Initiative”, США) «Предотвращение кризиса в контроле над ядерными вооружениями и катастрофический терроризм». В книге содержатся оценочные суждения экспертов и способы решения наиболее важных проблем в сфере ядерного нераспространения, ядерной безопасности, в том числе относительно глобальной угрозы - ядерного терроризма.

В ходе презентации эксперты обсудили самые актуальные вызовы сферы ядерной безопасности. Выступления экспертов касались сложностей в сотрудничестве и взаимодействии между США и Россией, ядерные программы КНДР и Ирана, нераспространение ядерного оружия и проч.

Критическую важность взаимоотношений между ведущими ядерными державами – Россией и США – отметил президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор. По мнению эксперта, сфера ядерного контроля остаётся ведущим направлением для международных отношений между странами. В этой связи эксперты форума выразили свою обеспокоенность возникшим в этом вопросе кризисом. По мнению Вячеслава Кантора, «США и России нужно искать компромиссы по Украине и по Сирии, развивать экономическое и научное сотрудничество». Кроме того, преградами на пути к взаимодействию остаются такие вопросы, как системы ПРО, разработка и испытания новейших систем высокоточных обычных вооружений большой дальности, ограничение достратегических ядерных вооружений, немилитаризация космического пространства, а также сокращение и ограничение обычных вооружённых сил в Европе.

Относительно ситуации в Северной Корее эксперты организации выразили свои опасения касательно той угрозы, что представляет ядерная программа КНДР для всего мирового процесса ядерного нераспространения. «Северная Корея – единственное на нашей планете государство, проводящее ядерные и ракетные испытания вопреки неоднократным требованиям резолюций СБ ООН, - подчеркнул в своём выступлении Вячеслав Кантор. - Действия КНДР дают её южному соседу, Японии и США дополнительные основания развивать противоракетную оборону, против чего возражают Россия и Китай. Подтверждение тому – недавние предложения парламента Южной Кореи создать собственное ядерное оружие. Если это получит развитие, за которым по «эффекту домино» возникнут другие ядерные государства, то крах всего режима ядерного нераспространения неизбежен».

В вопросе ядерной программы Ирана эксперты призвали всех участников процесса к максимально конструктивному диалогу и сотрудничеству, которые должны будут гарантировать отсутствие ядерного оружия в Иране даже по истечении сроков текущих договорённостей. «Стороны должны вести конструктивный диалог, чтобы Иран оставался государством, не обладающим ядерным оружием, и не возобновлял сомнительную

деятельность в ядерной области после истечения срока Совместного всеобъемлющего плана действий», - заявил Вячеслав Кантор.

Участие в презентации книги приняли такие известные международные эксперты как Вячеслав КАНТОР, президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы; Владимир ДВОРКИН, председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН; ранее – начальник 4 ЦНИИ Минобороны РФ; Джоан РОЛФИНГ, президент и руководитель администрации фонда NTI, член консультативного совета по сокращению военной угрозы при Госдепартаменте США, член Совета по международным отношениям; Дес БРАУН, вице-президент и член Совета директоров фонда NTI, основатель и член Группы высокого уровня парламентариев за ядерное нераспространение и разоружение; ранее – министр обороны Великобритании; Пэйдж СТАУТЛЭНД, вице-президент фонда NTI по научным и техническим вопросам; Роберт БЕРЛЗ, старший советник по России и Евразии фонда NTI; ранее – специальный советник министра энергетики США по программам в России и странах СНГ; Эндрю БЕНЯВСКИ, вице-президент по обеспечению безопасности и минимизации ущерба фонда NTI; Алексей АРБАТОВ, зампредседателя Оргкомитета Люксембургского форума, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН и др.

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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24—25 мая 2007 года в Люксембурге. В состав Консультативного Совета Форума вошли 49 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов из 14 государств.

Форум является одной из наиболее представительных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений. Президент Форума — Вячеслав Кантор. Основные органы Форума: Наблюдательный совет и Международный консультативный совет.

Основные задачи Форума заключаются в анализе угроз, связанных с распространением ядерного оружия и разработке конкретных предложений и рекомендаций по направлениям дальнейшего сокращения ядерных вооружений, укреплению режимов ядерного и ракетного нераспространения, противодействию попыткам приобретения ядерного оружия и ядерных технологий со стороны неустойчивых режимов и террористических организаций, по разрешению региональных ядерных кризисов.

На фото: Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор.