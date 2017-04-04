Энгельсский художник напишет портреты Героев Советского Союза
Андрей Ковалев работает над созданием художественной выставки «Чтобы помнили», посвященной героям Великой отечественной войны.
По информации министерства культуры области, на выставке будет представлено более 50 сюжетных портретов героев Советского Союза размером 70х100 сантиметров с описанием их подвигов.
В первую очередь эта выставке расскажет о подвигах неизвестных героев. Например, о Герое Советского Союза - Пушиной Федоре Андреевне. Из горящего здания госпиталя фельдшер Пушина вынесла более 30 человек, сама же скончалась от тяжелых ожогов.
Портреты будут написаны в графике пастелью (художественные мелки). Этот материал еще называют сухим маслом. Специально будут изготовлены рамы и покрашены в виде георгиевской ленты.
По словам художника, это не одноразовый проект. Выставка будет передана музею и будет проходить каждый год 9 мая.
Фото http://cs317721.userapi.com