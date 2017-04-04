Энгельсский художник напишет портреты Героев Советского Союза

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По информации министерства культуры области, на выставке будет представлено более 50 сюжетных портретов героев Советского Союза размером 70х100 сантиметров с описанием их подвигов.В первую очередь эта выставке расскажет о подвигах неизвестных героев. Например, о Герое Советского Союза - Пушиной Федоре Андреевне. Из горящего здания госпиталя фельдшер Пушина вынесла более 30 человек, сама же скончалась от тяжелых ожогов.Портреты будут написаны в графике пастелью (художественные мелки). Этот материал еще называют сухим маслом. Специально будут изготовлены рамы и покрашены в виде георгиевской ленты.По словам художника, это не одноразовый проект. Выставка будет передана музею и будет проходить каждый год 9 мая.Фото http://cs317721.userapi.com