4 апреля 2017 16:35 ВТОРНИК
Новости
14:47 | 04 апреля
В Саратовской области начался пожароопасный сезон
13:55 | 04 апреля
Жительницу Петровска подозревают в убийстве пенсионерке
12:50 | 04 апреля
В Саратове прозвучит сигнал "Внимание всем!"
11:38 | 04 апреля
7 апреля стартует продажа льготных проездных на май
10:45 | 04 апреля
На дорогах Саратова задержали 7 автовладельцев "под градусом"
10:00 | 04 апреля
Вячеслав Кантор и ряд экспертов по ядерной безопасности презентовали совместную книгу
18:37 | 03 апреля
Энгельсский художник напишет портреты Героев Советского Союза
18:00 | 03 апреля
Подведены итоги операции «Пешеход, пешеходный переход!»
17:09 | 03 апреля
Около 8 тысяч саратовцев посетили поезд инноваций
16:13 | 03 апреля
В Саратове пройдет «День открытых дверей для предпринимателей»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Энгельсский художник напишет портреты Героев Советского Союза

Новости / Культура
Энгельсский художник напишет портреты Героев Советского Союза

Андрей Ковалев работает над созданием художественной выставки «Чтобы помнили», посвященной героям Великой отечественной войны.

По информации министерства культуры области, на выставке будет представлено более 50 сюжетных портретов героев Советского Союза размером 70х100 сантиметров с описанием их подвигов.

В первую очередь эта выставке расскажет о подвигах неизвестных героев. Например, о Герое Советского Союза - Пушиной Федоре Андреевне. Из горящего здания госпиталя фельдшер Пушина вынесла более 30 человек, сама же скончалась от тяжелых ожогов.

Портреты будут написаны в графике пастелью (художественные мелки). Этот материал еще называют сухим маслом. Специально будут изготовлены рамы и покрашены в виде георгиевской ленты.

По словам художника, это не одноразовый проект. Выставка будет передана музею и будет проходить каждый год 9 мая.

Фото http://cs317721.userapi.com