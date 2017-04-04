Подведены итоги операции «Пешеход, пешеходный переход!»

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По информации ГИБДД города, для проведения данного мероприятия были выбраны особые участки и перекрестки проезжей части, на которых с начала 2017 года зафиксировано два и более дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на пешеходов.Задачами мероприятия было выявление и пресечение нарушений ПДД не только водителями, но и пешеходами. С теми, кто переходил проезжую часть в не положенном месте или не убедившись в личной безопасности, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения и дружинники проводили разъяснительные беседы. Кроме того, каждому пешеходу напомнили о значении световозвращателей в темное время суток, а водителям - о соблюдении скоростного режима и об особой бдительности вблизи пешеходных переходов и в местах возможного появления детей.Всего за время профилактического мероприятия выявлено свыше 550 правонарушений. Из них 290 допустили автомобилисты, 262 - пешеходы.