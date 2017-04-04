Около 8 тысяч саратовцев посетили поезд инноваций
В конце марта Приволжская железная дорога принимала Передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) на станциях Саратов-1, Урбах и Покровск.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, жители Саратова и области имели возможность посетить девять выставочных вагонов с тематическими экспозициями. В них были представлены материалы по истории становления и развития российских железных дорог, современным железнодорожным проектам и технологиям, управлению перевозками, энергосбережению, молодежной и кадровой политике. Помимо этого, здесь были продемонстрированы разнообразные модели современного подвижного состава, объектов инфраструктуры и многое другое.
В этом году в состав ПВЛК включен вагон, посвященный Году экологии. Здесь представлены макеты техники, позволяющей контролировать состояние окружающей среды, на информационных стендах можно увидеть список заповедников, через которые проходят железные дороги.