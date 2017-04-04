В Саратове пройдет «День открытых дверей для предпринимателей»
Мероприятия в его рамках пройдут 13 апреля с 10 до 16 часов.
Целью акции, организатором которой выступает управление Роспотребнадзора по Саратовской области, является повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности и возможностях информационных ресурсов ведомства, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
В Саратове представители бизнес-сообщества смогут получить консультации специалистов в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области (ул. Вольская,7), а также в центральном территориальном отделе (ул. Крымская, 20).
Всего участие в акции примут семь городов области.
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