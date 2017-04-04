4 апреля 2017 16:34 ВТОРНИК
Новости
14:47 | 04 апреля
В Саратовской области начался пожароопасный сезон
13:55 | 04 апреля
Жительницу Петровска подозревают в убийстве пенсионерке
12:50 | 04 апреля
В Саратове прозвучит сигнал "Внимание всем!"
11:38 | 04 апреля
7 апреля стартует продажа льготных проездных на май
10:45 | 04 апреля
На дорогах Саратова задержали 7 автовладельцев "под градусом"
10:00 | 04 апреля
Вячеслав Кантор и ряд экспертов по ядерной безопасности презентовали совместную книгу
18:37 | 03 апреля
Энгельсский художник напишет портреты Героев Советского Союза
18:00 | 03 апреля
Подведены итоги операции «Пешеход, пешеходный переход!»
17:09 | 03 апреля
Около 8 тысяч саратовцев посетили поезд инноваций
16:13 | 03 апреля
В Саратове пройдет «День открытых дверей для предпринимателей»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцев приглашают на "космические" дискотеки

Новости / Главная новость
Саратовцев приглашают на "космические" дискотеки

Стала известная программа мероприятий, которые пройдут в нашем городе в рамках празднования Дня космонавтики.

По информации пресс-службы городской администрации, главные городские праздничные мероприятия состоятся 9 и 12 апреля.

9 апреля в 12.00 впервые на новой пешеходной зоне на улице Волжской состоится большая культурно-спортивная развлекательная программа «Мы – первые!». В это же время от ретро-трамвая стартует фото-квест «Космос рядом» – пешая командная игра, связанная с темой космоса и с биографией Ю.А.Гагарина.

Улица Волжская будет условно поделена на зоны по маршруту следования от улицы им. Радищева А.Н. до улицы им. Чернышевского Н.Г., в которых будут представлены выставки декоративно-прикладного творчества, тематические выставки работ участников городского конкурса детского рисунка, конкурса плакатов, концертная программа духового оркестра, игровые зоны, выставочные экспозиции, соревнования по различным видам спорта, в том числе выполнение норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Впервые в рамках Дня космонавтики на Театральной площади в 18.00 состоится праздничный концерт с участием лучших коллективов и исполнителей города Саратова, который в 20.00 продолжится «космической» дискотекой с участием саратовского ди-джея. Начало дискотеки ознаменуется молодежным флешмобом «Саратов. Космос. Гагарин».

12 апреля в 08.30 у памятника Ю.А.Гагарину состоится торжественный митинг с участием представителей правительства Саратовской области и городской администрации, депутатов, почетных гостей, представителей общественности, студентов. Гимн Российской Федерации прозвучит в исполнении сводного детского хора города Саратова. Во время исполнения гимна в небо поднимется флаг Российской Федерации. Завершит митинг танцевальный флэшмоб «Мы – будущее страны!».

Впервые на площади им. Ю.А. Гагарина с 18.00 состоится вечерняя молодежная «космическая» дискотека «Звездная феерия». По ее окончании Саратовский областной киновидеоцентр покажет документальные фильмы о Юрии Гагарине на передвижной киновидеоустановке.

Фото https://om-saratov.ru