Саратовцев приглашают на "космические" дискотеки

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По информации пресс-службы городской администрации, главные городские праздничные мероприятия состоятся 9 и 12 апреля.9 апреля в 12.00 впервые на новой пешеходной зоне на улице Волжской состоится большая культурно-спортивная развлекательная программа «Мы – первые!». В это же время от ретро-трамвая стартует фото-квест «Космос рядом» – пешая командная игра, связанная с темой космоса и с биографией Ю.А.Гагарина.Улица Волжская будет условно поделена на зоны по маршруту следования от улицы им. Радищева А.Н. до улицы им. Чернышевского Н.Г., в которых будут представлены выставки декоративно-прикладного творчества, тематические выставки работ участников городского конкурса детского рисунка, конкурса плакатов, концертная программа духового оркестра, игровые зоны, выставочные экспозиции, соревнования по различным видам спорта, в том числе выполнение норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».Впервые в рамках Дня космонавтики на Театральной площади в 18.00 состоится праздничный концерт с участием лучших коллективов и исполнителей города Саратова, который в 20.00 продолжится «космической» дискотекой с участием саратовского ди-джея. Начало дискотеки ознаменуется молодежным флешмобом «Саратов. Космос. Гагарин».12 апреля в 08.30 у памятника Ю.А.Гагарину состоится торжественный митинг с участием представителей правительства Саратовской области и городской администрации, депутатов, почетных гостей, представителей общественности, студентов. Гимн Российской Федерации прозвучит в исполнении сводного детского хора города Саратова. Во время исполнения гимна в небо поднимется флаг Российской Федерации. Завершит митинг танцевальный флэшмоб «Мы – будущее страны!».Впервые на площади им. Ю.А. Гагарина с 18.00 состоится вечерняя молодежная «космическая» дискотека «Звездная феерия». По ее окончании Саратовский областной киновидеоцентр покажет документальные фильмы о Юрии Гагарине на передвижной киновидеоустановке.Фото https://om-saratov.ru