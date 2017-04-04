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В Саратове проходят Палькинские чтения

Новости / Культура
В Саратове проходят Палькинские чтения


Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения нашего земляка, известного поэта, Почетного гражданина Саратова, Балашовского района Саратовской области Николая Егоровича Палькина.

Двухдневная программа мероприятий, которые пройдут в областной универсальной научной библиотеке, включает в себя проведение круглого стола «Открытие мира саратовской литературы», творческого вечера «Певец родного края», книжно-иллюстративной выставки «Поэт России на все времена».

Как рассказали в библиотеке, 3 апреля в 15:00 в Литературном уголке Н.Е.Палькина состоится разговор о том, что было и что происходит сейчас в литературной жизни нашего города и региона, о неразрывной связи прошлого и настоящего, о сохранении и укреплении духовных и художественных традиций. Круглый стол будет посвящен истории и современному состоянию местной литературной жизни: литературному и историко-культурному наследию саратовских авторов, истории местной писательской организации, деятельности различных литературных объединений, выпуску литературных периодических изданий и коллективных сборников, участию библиотек в литературной жизни края.

Творческий вечер «Певец родного края» к 90-летию со дня рождения нашего знаменитого поэта пройдет 4 апреля в 16:00 в конференц-зале библиотеки. Ведущая вечера – член Союза писателей России, прозаик, лауреат литературной премии Саратовской области имени М.Н.Алексеева, профессор Саратовской государственной юридической академии Наталия Тяпугина.

Многогранный образ Н.Е.Палькина помогут воссоздать воспоминания его родных и друзей, коллег по творчеству – известных саратовских поэтов. О своих личных встречах с Николаем Егоровичем присутствующим расскажет руководитель литературно-краеведческого музея «Современник» МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района» Ирина Трифонова.

В музыкальной части программы примут участие преподаватели и студенты Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова: народная артистка России, профессор Елена Сапогова, ансамбль народной песни «Благодать» и ансамбль народных инструментов «Лель». В их исполнении прозвучат песни на стихи Николая Палькина.

И, конечно, лейтмотивом всего вечера будут звучать искренние и светлые стихи замечательного саратовского поэта.

Фото http://saroblnews.ru