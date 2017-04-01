Индпошив в системе советской эстетики
Разрушив "старый мир" до основания, большевикам предстояло переодеть женщину. Но во что? И как? Если легкая промышленность в Советском Союзе была тяжела на подъем, а образ кисейной барышни в сводчатых шляпках и многослойных юбках явно не соответствовал запросам времени на новую модель женской жизни. Все предстояло кроить по новому. И жизнь, и одежду.
В рамках лектория "КультПросвет" в серии встреч "Мода и искусство. Кросс-культурные параллели" галерея More Art приглашает на очередную лекцию Вероники Чернышевой "Индпошив в системе советской эстетики".
2 апреля. 16.00
г. Саратов, ул. Московская, 122/126 (ТВК Москва). Вход свободный.