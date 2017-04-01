Уникальное защитное средство от бактерий разработала Ceramic Pro
Новая разработкаCeramic Pro вышла на широкий рынок. Защитный состав для покрытия любых поверхностей Ceramic Pro TAG – актуальное инновационное решение широкого спектра действия.
Продукт на водной основе, состоящий из двуокиси титана и серебра, обладает антимикробным и дезинфицирующим действием.
Нанокерамическое покрытие Ceramic Pro TAG обладает также антивирусными и антибактериальными свойствами, устойчиво к атмосферным изменениям. Состав Ceramic Pro TAG незаменим в быту, позволяя создать качественную и непреодолимую преграду для микробов и вирусов. Достаточно лишь обработать поверхности Ceramic Pro TAG, покрыв их тончайшей пленкой, которая имеет свойства под воздействием тепла или солнечного света поглощать и уничтожать бактерии, вирусы, микробы, соединения токсичных веществ и тяжелых металлов. Если же доступа солнца в помещение нет, наночастицы серебра защищают поверхности и там.
Основная область применения безопасного раствора на водной основе Ceramic Pro TAG - антибактериальная и антивируснаязащита интерьеров в быту, в общественных местах и салонов автомобилей.
Продукт на водной основе, состоящий из двуокиси титана и серебра, обладает антимикробным и дезинфицирующим действием.
Нанокерамическое покрытие Ceramic Pro TAG обладает также антивирусными и антибактериальными свойствами, устойчиво к атмосферным изменениям. Состав Ceramic Pro TAG незаменим в быту, позволяя создать качественную и непреодолимую преграду для микробов и вирусов. Достаточно лишь обработать поверхности Ceramic Pro TAG, покрыв их тончайшей пленкой, которая имеет свойства под воздействием тепла или солнечного света поглощать и уничтожать бактерии, вирусы, микробы, соединения токсичных веществ и тяжелых металлов. Если же доступа солнца в помещение нет, наночастицы серебра защищают поверхности и там.
Основная область применения безопасного раствора на водной основе Ceramic Pro TAG - антибактериальная и антивируснаязащита интерьеров в быту, в общественных местах и салонов автомобилей.