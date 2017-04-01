«Партия Дела» анонсировала создание международной консервативной коалиции
V Московский Экономический Форум отметился работой круглого стола «Новая консервативная повестка для России и мира».
Как информирует ИА REGNUM, состоявшаяся в его рамках дискуссия была посвящена содержанию подготовленного экспертами Всероссийской политической партии «Партии Дела» доклада «Вернуться в Будущее».
Означенный документ был разработан на базе масштабного аналитического исследования актуальных российских, европейских и североамериканских политических трендов. Составители доклада анонсируют неизбежное возрождение консервативной идеологии в странах Запада и РФ. При этом составители выражают убежденность, что именно России следует стать одним из центров такого возрождения.
Во время обсуждения доклада участники круглого стола сошлись во мнении о необходимости консолидации консервативных политических сил Российской Федерации и Запада. В связи с этим руководитель «Партии Дела», бизнесмен и общественный деятель Константин Бабкин сделал важное заявление, анонсировав создание консервативного интернационала.
Как информирует ИА REGNUM, состоявшаяся в его рамках дискуссия была посвящена содержанию подготовленного экспертами Всероссийской политической партии «Партии Дела» доклада «Вернуться в Будущее».
Означенный документ был разработан на базе масштабного аналитического исследования актуальных российских, европейских и североамериканских политических трендов. Составители доклада анонсируют неизбежное возрождение консервативной идеологии в странах Запада и РФ. При этом составители выражают убежденность, что именно России следует стать одним из центров такого возрождения.
Во время обсуждения доклада участники круглого стола сошлись во мнении о необходимости консолидации консервативных политических сил Российской Федерации и Запада. В связи с этим руководитель «Партии Дела», бизнесмен и общественный деятель Константин Бабкин сделал важное заявление, анонсировав создание консервативного интернационала.