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В Саратове пройдет мини-турнир по студенческому футболу

Новости / Спорт
В Саратове пройдет мини-турнир по студенческому футболу


Соревнования среди команд образовательных организаций высшего образования пройдут с 4 по 6 апреля.

В мини-турнире соперниками Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского станут команды Северо-кавказского федерального университета (Ставрополь), Смоленской государственной академии физической культуры и спорта (Смоленск), Кубанского государственного университета (Краснодар).

По информации пресс-службы саратовского клуба, после первого круга в верху турнирной таблицы расположена команда СГАФКСТ (Смоленск), у которой 15 очков, далее идет команда СГУ (Саратов) – 13 очков, у КубГУ (Краснодар) – 10 очков и у СКФУ (Ставрополь) – 7 очков.

Торжественная церемония открытия состоится 4 апреля в 14:00 на стадионе «Локомотив».