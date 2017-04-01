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2 апреля в Пушкинке состоится литературный праздник

Новости
2 апреля в Пушкинке состоится литературный праздник

2 апреля 2017 г., в Международный день детской книги, завершится ежегодный Фестиваль «Радостное чтение», посвященный Неделе детской книги, участниками которого стали около 2 тыс. юных читателей областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина.

В этот день в Пушкинке состоится литературный праздник «Мы сказки его с увлеченьем читаем, его день рождения днем книги считаем». Начало в 11.00 в конференц-зале библиотеки, вход свободный.

В программе праздника: книжно-иллюстративная выставка и интерактивная программа «Сказка моей жизни». Библиотекарь расскажет о жизни Ханса-Кристиана Андерсена по сюжетам его сказок и их героев. Дети вспомнят и услышат отрывки из пяти знаменитых сказок: «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева», «Оле-Лукойе» и «Гадкий утенок». Юные читатели, которые придут на праздник, не только совершат путешествие по сказкам, но и примут участие в викторинах и танцах.