В Пушкинке прошли "Столыпинские чтения"
Школьники и студенты представили доклады о деятельности реформатора.
Конференция проходила сегодня. Участие в ней приняли саратовские школьники, учащиеся финансово-технологического колледжа, студенты аграрного университета и социально-экономического института.
В ходе мероприятия были представлены доклады о жизни и деятельности реформатора Петра Аркадьевича Столыпина.
Также в библиотеке для детей и юношества имени А.С.Пушкина начала работу выставка "Нам нужна великая Россия". Участников чтений с ней ознакомили сотрудники краеведческого музея.
Фото http://perfectpics.ru