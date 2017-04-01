В Саратове завершился семинар-практикум «Авторский дизайн сувениров»

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Семинар был организован для руководителей кружков и студий декоративно-прикладного творчества. На него приехали 24 человека из 17 районов Саратовской области.Руководителем семинара стала неоднократно проводившая семинары в Центре мастер ДПИ, педагог дополнительного образования с большим опытом работы С.В. Пода. Она привезла для демонстрации большое количество своих работ. По их образцу каждый должен был создавать свои сувениры, которые будут предлагаться ученикам в качестве примеров на уроках «Технологии».За два дня занятий многие успешно освоили технику изготовления сувениров и сами предлагали свои модели обучающимся. Оригинальные изделия с весенней и пасхальной тематикой были созданы из бросовых и легкодоступных материалов, таких как картон, цветные ленточки, бумажные салфетки, пуговицы и многое другое. Несмотря на простоту материалов из-под рук участниц семинара выходили забавные и оригинальные игрушки, одинаково радующие и детей, и взрослых.