В Детском парке прошел праздник "Его величество театр"
28 марта 2017 года в ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» в Детском парке прошла творческая встреча с самодеятельной театральной студией «Оптимист» Саратовского общества слепых. «Его величество театр!» - так называлось мероприятие, посвящённое Международному дню театра, который во всём мире отмечается 27 марта.
Этот день установлен 9 конгрессом Международного института театров в 1961 г. Искусство сцены родилось в глубокой древности и в разные времена было призвано, то развлекать, то воспитывать, то проповедовать. И с этими задачами театр всегда справлялся. Об этом и многом другом из истории театра рассказала слушателям ведущий специалист СОО ВОС И.П. Скундина.
Театральная студия «Оптимист» представила на суд зрителей юмористические сценки «Вася-Василёк», «Собрание в учительской» и др. Зрители наградили выступление самодеятельных артистов бурными аплодисментами.