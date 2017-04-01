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В Саратове будут судить мужчину, избившего полицейского

Новости
В Саратове будут судить мужчину, избившего полицейского

Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, уличенного в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, 28 февраля 2017 года в вечернее время 51-летний мужчина, находясь по месту проживания в квартире, расположенной в доме на улице Чернышевского города Саратова, отказался открывать дверь и впускать в жилище проживающих там родственников. В связи с этим жильцы квартиры обратились в правоохранительные органы и службу спасения. После того, как дверь была открыта принудительно, сотрудник полиции в ходе беседы попытался успокоить мужчину, однако последний, игнорируя требования полицейского, нанес ему трубным ключом один удар в голову. С полученными повреждениями сотрудника полиции госпитализировали в лечебное учреждение.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы здоровью потерпевшего причинен легкий вред.
В ходе расследования уголовного дела 51-летнему мужчине назначена и проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертизы, из заключения которой следует, что последний не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления и направления в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.