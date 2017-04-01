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12 апреля в Саратовском планетарии пройдет космический тренинг

Новости


12 апреля в Саратовском планетарии имени Ю.А. Склярова пройдет масштабное празднование Дня космонавтики.

В 9.00 пройдет интерактивный флешмоб «Саратов салютует Гагарину». В момент запуска космического корабля «Восток-1» (9.07), на котором лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире полёт в космическое пространство, школьники выпустят в небо белые шары.

Затем ребята примут участие в космической викторине «Первая ступень», прослушают интерактивные лекции «Космическая сказка» (10.00) и «Путь к звездам» (12.00).

По окончании программы ребята услышат видеопоздравление космонавтов с орбиты Земли.

В 13.00 состоится лекция об истории развития космонавтики и со школьниками проведут тренинг «Легко ли стать космонавтом?». Ребятам расскажут о работе барокамеры, тренировках в сурдокамере, подготовке космонавтов к преодолению перегрузок в центрифуге и научат ориентироваться по звездам.

В ходе лекции будет показаны возможности аппаратуры планетария: вращение звездного неба, движение планет, комет, метеорных потоков, полет космической ракеты, восход Солнца.