12 апреля в Саратовском планетарии пройдет космический тренинг
12 апреля в Саратовском планетарии имени Ю.А. Склярова пройдет масштабное празднование Дня космонавтики.
В 9.00 пройдет интерактивный флешмоб «Саратов салютует Гагарину». В момент запуска космического корабля «Восток-1» (9.07), на котором лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире полёт в космическое пространство, школьники выпустят в небо белые шары.
Затем ребята примут участие в космической викторине «Первая ступень», прослушают интерактивные лекции «Космическая сказка» (10.00) и «Путь к звездам» (12.00).
По окончании программы ребята услышат видеопоздравление космонавтов с орбиты Земли.
В 13.00 состоится лекция об истории развития космонавтики и со школьниками проведут тренинг «Легко ли стать космонавтом?». Ребятам расскажут о работе барокамеры, тренировках в сурдокамере, подготовке космонавтов к преодолению перегрузок в центрифуге и научат ориентироваться по звездам.
В ходе лекции будет показаны возможности аппаратуры планетария: вращение звездного неба, движение планет, комет, метеорных потоков, полет космической ракеты, восход Солнца.