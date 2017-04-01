В Саратове начинаются съемки фильма "Вундеркины"

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В основе сюжета художественного фильма лежит история 13-ти летнего мальчика, который по возвращению из школы увидел, что его квартира опечатана до решения суда, а на лестничной клетке - его встречает старший брат… Их родители вынуждены скрываться за границей, поскольку реализуя проект по очистке Волги, вызвали интерес криминальных структур, которые стремятся забрать их доходный бизнес. Старший брат ведёт младшего в дом, который их отец заблаговременно выкупил для организации в нём музея художника Петрова-Водкина, передав дом в федеральную музейную собственность. Среди вещей отца, мальчик случайно находит печатную машинку… Драматические переживания, новая и непривычная для ребёнка обстановка, древний печатный прибор, побуждают главного героя переключиться на творчество… Старший брат, прочитавший часть рукописи загорается идеей снять фильм на основе её сюжета. Мистическим образом, главный герой обрастает новыми дружескими связями и безлюдное ранее помещение музея, превращается в бурлящую творческой деятельностью детей, инновационную киностудию…Проект получил поддержку Общественной палаты Саратовской области и Комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».В настоящее время производится набор участников по двум возрастным группам: младшая 12-18 лет и старшая от 18 лет. С целью осуществления закадровой деятельности при создании фильма, объявлен набор по 12-ти кино-специальностям, формирующим полный цикл кинопроизводства (звукорежиссер, художник по гриму, художник по костюмам, сценарист, режиссер, оператор, монтажер, художник-постановщик, мастер реквизита, администратор, ассистент режиссера по актерам, художник по свету), а также идёт дополнительный набор в актерскую группу для работы в кадре.Под руководством специалистов киноиндустрии участникам проекта предоставляется возможность овладеть навыками использования профессиональных технических средств в процессе производства художественного фильма.Получить практические навыки актерского мастерства, сценической речи и сценического движения в специфике съемочной площадки, с возможностью киносъемки в одной из расписанных в сценарии фильма ролей.По завершению съемочного процесса художественный фильм «Вундеркины» планируется к показу на широком экране в рамках конкурсной программы кинофестивалей «Киношок» (г.Анапа) и «Кинотавр» (г. Сочи) с последующим прокатом в кинотеатрах и на общественных телеканалах Российской Федерации.