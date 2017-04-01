В Базарно-Карабулакском районе мужчину подозревают в изнасиловании
Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении ранее судимого 48-летнего жителя Базарно-Карабулакского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
По версии следствия, в ночь с 29 на 30 марта 2017 года 48-летний житель одного из сел Базарно-Карабулакского района находился в гостях у приятеля, где также присутствовала 36-летняя сожительница последнего. После распития спиртного гость, применяя насилие, совершил с женщиной насильственный половой акт.
О случившемся потерпевшая сообщила в правоохранительные органы, в связи с чем злоумышленник был задержан через непродолжительный промежуток времени.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.