Место приземления Гагарина получит официальный статус объекта культурного наследия
5 апреля там установят информационную надпись с QR-кодом.
По информации управления по охране культутного наследия, в рамках подготовки к празднованию Дня Космонавтики в Энгельском районе состоится установка информационной надписи на «Месте приземления первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина».
В описании будет указана категория объекта федерального значения, его наименование, а также QR-код, считав который можно узнать дополнительную информацию об объекте культурного наследия.
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