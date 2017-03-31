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Место приземления Гагарина получит официальный статус объекта культурного наследия

Новости / Культура
Место приземления Гагарина получит официальный статус объекта культурного наследия


5 апреля там установят информационную надпись с QR-кодом.

По информации управления по охране культутного наследия, в рамках подготовки к празднованию Дня Космонавтики в Энгельском районе состоится установка информационной надписи на «Месте приземления первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина».

В описании будет указана категория объекта федерального значения, его наименование, а также QR-код, считав который можно узнать дополнительную информацию об объекте культурного наследия.

http://gdehorosho.ru