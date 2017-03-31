На реке Алтата взорвали лед

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По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области полковника Сергея Булгакова, проведение данных работ значительно снизит риск образования ледовых заторов, и, как следствие, позволит избежать угрозы затопления пониженных участков жилого сектора р.п. Дергачи и пос. Советский.В пресс-службе ведомства напомнили, что в 2011 году в Дергачевском районе в результате образования заторов были подтоплены 120 подворий, в которых проживает порядка 700 человек. Начиная с 2012 года ледовзрывные работы на этом участке проводятся ежегодно, что позволило избежать подтоплений.28-29 марта спасатели произвели шесть подрывов на разных затороопасных участках. Помимо ледовзрывных работ специалисты МЧС совместно с администрацией п.Советский организовали профилактическую работу с населением, проживающим в зоне возможного подтопления. До людей доводили основные рекомендации специалистов по тому, как действовать, куда обращаться. Для наглядности вручали памятки и листовки.