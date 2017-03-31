Ожерелье с разорванной нитью

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... В квартиру молодого мужчины приходят восемь незнакомцев, пытаются убедить, что они друзья, и на том самом основании поселяются с ним со всеми вытекающими. Уверения хозяина, что одиночество его полностью устраивает, на непрошеных гостей не действуют. Они на свой вкус обставляют жилище. Словно не замечая молодого человека, обсуждают меню ужина из найденных в чужом холодильнике продуктов. Зачем замечать? Ведь «... город ночной: Спит весь мир под луной. Ожерелья с разорванной нитью, Горсти бус разлетелись кругом». В этих стихах и кроется мотивация группы энтузиастов. Они провозгласили себя «добрыми ангелами разорванных ожерелий», «улавливающими трепет одиночества» и взявшими под прицел внимания одну из «бусинок». Шансов отвертеться от любви и заботы не оставлено никаких.В рассказе о дипломном спектакле принято подробно анализировать отдельные актерские работы. В этой связи мы планируем вернуться к «Друзьям» несколько позже, после того как постановка обживется на сцене. Со временем прояснится причина некоторой вязкости действия: в волнении она начинающих артистов или в чем- то другом? Непосредственно же после премьеры просится акцент на работу режиссера. Бусы смысла пьесы Григорий Аредаков щедро разбрасывает перед зрителем еще до начала спектакля. Входящую в зал публику встречают незадействованные в «Друзьях» студенты. Они бдительно охраняют черный квадрат линолеума (пол в квартире молодого человека), прося зрителей обойти его. Уже позже мы понимаем, что в этом заключена большая провокация. Ее смысл кроется в неприемлемости вторгаться в личное пространство человека. Затем провоцирующие элементы будут насыщать спектакль по нарастающей. Казалось бы прописные истины: «насилие запрещено», «не совершай поступков, вызывающих осуждение»; «ничего не может быть ужаснее одиночества», - здесь производят раздражающий эффект. И все в «Друзьях» от противного. И черный, символизирующий у японцев радость, и побуждающий к новой жизни красный, - эти цвета, доминирующие в оформлении спектакля, далеко не жизнеутверждающие. Двигаясь дружной группой, говоря практически без пауз, навязчивые «новоселы» на наших глазах превращаются в какую-то неприятную инфернальную субстанцию. В результате на радушное исполнение строчек песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», душа отвечает протестом. На въевшийся в ушные лабиринты тинейджеров хит «Одиночество-сволочь», которым семейка убеждает героя в своей правоте, напротив, хочется ответить: «отчего же сволочь»? Несоответствие произносимых героями фраз их же поступкам, радостной интонации – навязчивому поведению создают удушающую атмосферу. Следуя принципу оксюморона, режиссер проносит сквозь спектакль ясную как слеза младенца мысль: когда группа людей (пусть даже доброжелателей, независимо от их убеждений) движима целью поглотить "я" отдельной личности, одиночество (или обособленность, «внутренняя эмиграция», назовите как хотите) оказывается единственно верной, спасительной, позицией. «Мы вяжем», «мы штаб вязательного клуба», – звучит гипнотически из уст бабушки. Нить ожерелья восьмерка энтузиастов на наших глазах превращает в паутину безысходности.Реальное в спектакле Аредакова так незаметно превращается в метафизическое, что диву даешься. Григорий Анисимович вместе с учениками очень глубоко размышляет на любимую тему Кобо Абэ: поиск человеком собственной идентичности в современном мире. Если данный вопрос остается открытым, вовсе не означает, что ответы на него не нужно искать. Поэтому в компании «Друзей» стоит побывать. Чтобы увидеть самоотдачу, активность и энтузиазм юных артистов, которые достойно прошли проверку на существование на сцене слаженным ансамблем. Чтобы убедиться: искусство остается зеркалом современных процессов, происходящих в обществе. Да на себя в конце концов в это зеркало посмотреть - оно установлено на сцене. И возможно увидеть в нем лукавую улыбку великого Гоголя, творчество которого так ценил Кобо Абэ.Автор Елена Маркелова